الأمن يكشف حقيقة تلقى بلاغات بشأن فيديو مشاجرة التجمع الخامس

أكدت وزارة الداخلية، أنها لم تتلقى أي بلاغات بشأن واقعة مشاجرة فتيات بـ«ستار بكس» في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ووأضافت الوزارة ، أنه لم يحرر فرع المحل أي بلاغات بالواقعة، التي انتهت بالتصالح بين المتشاجرين.



الجدير بالذكر أن، تصدر فيديو لمشاجرة بين فتيات، داخل محل ستاربكس بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر في الفيديو، الذي انتشر مشاجرة كبيرة بين عدة فتيات داخل أحد أفرع محل ستاربكس، لتقديم القهوة وسط محاولات من للزبائن لفض الشجار، وفور انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، علق العديد من النشطاء على المشاجرة .