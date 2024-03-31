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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انقطاع المياه عن السويس بالكامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت محافظة السويس، اليوم الأحد، عن انقطاع المياه بجميع المناطق، بعد انهيار جسر ترعة الإسماعيلية، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه لفترات طويلة.

وأشار بيان صادر من المكتب الإعلامي لمحافظة السويس، إلى أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وجه جميع القطاعات المسؤولة إلى التحرك الفوري نحو إجراء كافة الإصلاحات والأعطال الناتجة عن انهيار الجسر.

وناشد البيان المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه حتى انتهاء جميع الأعطال الناتجة عن انهيار جسر ترعة السويس.

وانهار جسر ترعة الإسماعيلية، صباح اليوم، في منطقة الكيلو 10، مما أدى إلى غمر الأراضي الزراعية المجاورة للترعة وحصار المنازل، وعلى الفور، تم إرسال فرق من الحماية المدنية والإسعاف إلى الموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

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