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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس .
 

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، مؤكدًا على  الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين ، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام ، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.
 

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من كبار رجال الدولة .

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