دراسة حديثة تكشف عن أهمية تناول المكسرات وتأثيرها على الصحة العامة

كشفت العديد من الأبحاث الطبية الحديثة عن اهمية تناول المكسرات وقدرتها على خفض مستوى الكوليسترول في الدم وتأثيرها على الصحة العامة .

كما يشير عالم الأحياء ألكسندر سوزيكين الأستاذ في قسم علم وظائف الأعضاء والبيئة البشرية والمعرفة الطبية الحيوية بجامعة الحكومية إلى أن المكسرات تخفض مستوى الكوليسترول وهذا يحسن وظائف الجسم للوقاية من الأمراض .

ويقول العالم في تصريحات صحفية له أنه عدم اتباع نظام غذائي جيد سبب رئيسى فى ارتفاع حالات الوفاة خلال العقد الماضي بينما احتلت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبة الأولى بسبب تصلب الشرايين والأوعية الدموية في الدماغ والشرايين التاجية للقلب وكل هذا مرتبط بالأخطاء المنتشرة في النظام الغذائية و تناول أطعمة غنية بالكوليسترول ما يؤدي إلى ترسبه على الجدران الداخلية للأوعية الدموية المذكورة.

كما يشير إلى أنه يمكن تخفيض هذا الخطر بالتحكم بنوع الاطعمة المحتوية على الكوليستر وتناول أطعمة تزيد الجسم بالبروتينات الدهنية عالية الكثافة مثل الأسماك وزيت الزيتون والمكسرات.

ويقول: لقد ثبت أن تناول 100- 150غ من الجوز يوميا بانتظام لمدة عام إلى عامين يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم لأن المكسرات تحتوي مثل عدد من المنتجات الأخرى على ألياف غذائية وبعضها غير قابل للذوبان ولا تتأثر بعصير المعدة الحمضي وأنظمة الإنزيمات في الأمعاء الدقيقة وعند مرورها عبر الجهاز الهضمي تمنع امتصاص الدهون السيئة.

بالإضافة إلى ذلك ينقل الجهاز العصبي الودي والهرمونات الخاصة مشاعر الشبع والسرور إلى الدماغ ما يمنع الإفراط في تناول الطعام.

ويشير إلى أن الدهون المتعددة غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في المكسرات تجدد مستوى الكوليسترول الجيد كما يتم امتصاص مضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية الأساسية الأخرى بسهولة.

ويقول: لم تكن هناك دراسات مقارنة حول تنافس المكسرات مع بعضها البعض و جميع المكسرات المتوفرة في السوق تساعد على خفض نسبة الكوليسترول من خلال التغذية السليمة والعقلانية ولكن يجب تناولها بكميات صغيرة وبانتظام.