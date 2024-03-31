صور. .. محافظ الغربية يشارك عمال غزل المحلة السحور بالمنطقة الصناعية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الاستجابة لدعوة عمال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بمشاركتهم السحور الرمضاني، في الليلة الاولى من العشر الاواخر من رمضان والذي نظمته رابطة أصحاب مصانع الغزل بأحد مصانع المحلة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين

ووجه محافظ الغربية الشكر للعمال على دعوتهم، معرباً عن سعادته البالغة للتواجد بينهم.

وأشار رحمي الى أن الغربية محافظة صناعية لديها العديد من المقومات وعلى رأسها العمالة الماهرة وخاصة في مدينة المحلة الكبرى, قلعة النسيج، التي تصدر انتاجها لمختلف دول العالم مختوما بشعار صنع في مصر.

ومن جانبهم وجه العمال الشكر للمحافظ على حضوره لمشاركتهم سحور رمضان، مقدمين عدد من الطلبات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الصناعية، ووجه المحافظ على دراستها للحل فوراً.

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