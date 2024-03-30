تشابك بالأيدي وحرق للشوارع.. مظاهرات شرسة بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للمحتجزين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا حصرية ومباشرة من المشاجرات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين بتل أبيب، حيث أظهرت الصور تشابكًا بالأيدي.

فيما أحرق عدد من المتظاهرين الشوارع من أجل تعطيل حركة مرور السيارات، حيث طالب المحتجون بضرورة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين لدى حماس.

كما أن هناك مواجهات واسعة في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين.

كما أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين يقولون إنهم لن يقفوا مكتوفي اليدين بعد الآن ولن يتوسلوا لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن المظاهرات اليوم أكثر شراسة بتل أبيب.