خالد عباس يستقبل وزيري الإسكان العراقي والعماني بجناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

شهد جناح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في معرض MIPIM 2024، لقاءً مهما جمع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، و بنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان.

خلال اللقاء، استعرض المهندس خالد عباس أهم وأبرز التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية من بنية تحتية واستثمارات ضخمة، كما ناقش فرص تصدير العقار المصري إلى الدول العربية الشقيقة، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.

في هذا السياق قال المهندس خالد عباس: "معرض MIPIM 2024، العقاري يعد من أكبر المعارض على مستوى العالم وأن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حققت مشاركة ناجحة خلال هذا الحدث وذلك للعام الثاني على التوالي، موضحاً أن المعرض حظي بحضورًا دوليًا كبيرًا وشارك فيه كبار المستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال العقارات، بالإضافة إلى أكثر من 6500 مستثمر وأكثر من 300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حرص مصر على تحقيق الاستدامة في عدد كبير من مشروعات القومية المصرية، بما في ذلك العاصمة الإدارية، وذلك عن طريق استخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، والعمل على نشر هذا الفكر داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه خلال المعرض تم الاتفاق على مع كثير من الشركات العالمية مثل مجموعة بوسطن للاستشارات و تيكيهاو كابيتال وشيندلر وإدوارد دينيس، وذلك تنفيذ بعض المشروعات بالعاصمة.

من جانبه أعرب كل من الوزيرين العراقي والعماني عن إعجابهم بالتطورات المذهلة التي تشهدها العاصمة الإدارية، وعبروا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين بلدانهم ومصر في مجال التنمية العمرانية.

جدير بالذكر أن معرض MIPIM هو معرض عقاري دولي يُقام سنويًا في مدينة باريس الفرنسية ويُعدّ من أهم المعارض العالمية في مجال العقارات، حيث شاركت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في هذا الحدث باعتبارها الشركة المنفذة لأحدث وأضخم مدينة جديدة تم إنشاؤها على أحدث المعايير العالمية لتكون مركزًا إداريًا واقتصاديًا جديدًا لمصر.

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