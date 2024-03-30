وزارة الطوارئ الروسية: تعديل عدد المصابين في هجوم مدينة كروكوس ليرتفع إلى 551 مصابا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في موسكو، تعديل عدد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي على قاعة الحفلات في منطقة كروكوس إلى 551 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- اليوم /السبت/، أنه "حتى 30 مارس 2024، بلغت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي 695 ضحية، بينهم 15 طفلًا، ومنهم 144 قتيلا بينهم 5 أطفال ".

وقال مسؤولو الصحة لـ"تاس"، إن غالبية الأشخاص الذين أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في العيادات الخارجية.

وبحسب الوكالة، فإنه وفقًا لآخر حصيلة ضحايا رسمية عن هجوم كروكوس، كان عدد المصابين 382 شخصا.

يذكر أنه في مساء يوم 22 مارس الجاري، استهدف هجوم إرهابي مكانًا موسيقيًا في كراسنوجورسك، منطقة موسكو، خارج حدود مدينة موسكو مباشرةً.

وتم القبض على المسلحين الأربعة، بينما يعتقد أن 5 آخرين ساعدوهم، وفقا للمحققين، وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الجناة لهم صلات بالقوميين الأوكرانيين.