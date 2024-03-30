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السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسفت مباني سكنية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، استهدف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين البرج العسكري المحاذي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالعبوات المتفجرة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم  خان يونس النار بشكل مكثف على محيط مجمع ناصر الطبي.

وشنت مدفعية الاحتلال استهدفًا على المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي بلدة قباطية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم البلدة، وتجولت الآليات العسكرية الإسرائيلية في شوارع البلدة، كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل وقاموا بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 2 آخرين، ونشر جيش الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية داخل البلدة.

قوات الاحتلال نسف مباني سكنية محيط مستشفى ناصر خان يونس