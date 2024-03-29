"الأونروا" تعلن مقتل 171 من موظفيها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مساء الجمعة عن استشهاد 171 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت الوكالة في تقرير إنه "حتى 25 مارس الجاري، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية في غزة 171 زميلًا".

وخلال هذه الحرب، استهدفت إسرائيل العديد من المنشآت التابعة للأونروا في أجزاء مختلفة من قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مركز توزيع المساعدات الغذائية في 14 مارس في مخيم النصيرات وسط القطاع وأدى إلى مقتل 8 أشخاص.

وفي اليوم السابق، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن إسرائيل منعت وكالة الأونروا من تقديم المساعدات للفلسطينيين.

وأشار الصندوق الأممي إلى أن السلطات الإسرائيلية تحاول منع الأونروا من توصيل المساعدات الحيوية لشمال قطاع غزة من خلال رفض الموافقة على عبور قوافل الغذاء.

كما تقوم إسرائيل بتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مخالف للقوانين الدولية، وخاصة البر، مما يتسبب في نقص الإمدادات الغذائية والدوائية والوقود ويؤدي إلى مجاعة تؤثر على حياة الأطفال وكبار السن في القطاع الذي تعاني من حصار منذ 17 عامًا وتعيش فيه حوالى 2.3 مليون فلسطيني في ظروف كارثية.

ولقد تسببت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر في مقتل عشرات آلاف المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وفي إحداث دمار هائل وكارثة إنسانية، مما يعرض إسرائيل للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".