أيمن عاشور: نولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الطلابية.. ركيزة أساسية لبناء الشخصية المتكاملة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ود.غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الليلة الرمضانية التي نظمتها جامعة حلوان أمس برئاسة دكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والشخصيات العامة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور في كلمته أهمية الأنشطة الطلابية، ووصفها بأنها ركيزة أساسية لبناء شخصية الطالب المتكاملة، موضحًا أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقت منذ عام، تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الطلابية، وتهدف أيضًا إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل الجامعات لجعلها جامعات من الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية تسعى إلى تمكين الجامعات من لعب دور فعال في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار دكتور أيمن عاشور إلى ضرورة دمج تخصصات مختلفة في برامج التعليم العالي لتناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أهمية دمج تخصصات، مثل اقتصاديات السياحة مع تخصصات أخرى بما يُعزز من مهارات الخريج، ويجعله أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.

وأشاد وزير التعليم العالي بإبداعات ومواهب طلاب جامعة حلوان خلال الحفل الفني، معربًا عن إعجابه بما قدموه من عروض مميزة، مؤكدًا أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم، مشددًا على دورها في بناء شخصية الطالب المتكاملة، ورفع اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبّر د.أشرف صبحي عن سعادته بحضوره هذه الاحتفالية الرمضانية بجامعة حلوان، التي تعُد واحدة من أعرق الجامعات المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الريادي الذي تضطلع به جامعة حلوان في إعداد الكوادر المتميزة في مجالات فريدة ومتخصصة، تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أوضح د.السيد قنديل رئيس الجامعة أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الروح الجامعية لدى الطلاب، وتنمية روح المشاركة في الأنشطة الطلابية، إيمانًا من الجامعة بأهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذه الاحتفالية تُسلط الضوء على العناصر المميزة التي تُميز جامعة حلوان كجامعة نوعية بتخصصات فريدة، مشددًا على حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية إيمانًا منها بدورها الفاعل في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم المتكاملة.

وأبرز الدكتور السيد قنديل الدور الرائد لجامعة حلوان في مجال الفنون، مؤكداً أن الجامعة كانت مهد الفنون في مصر، وأنها خرّجت العديد من النجوم المتميزين، مؤكدًا أن الجامعة تضع جودة التعليم على رأس أولوياتها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به كلية السياحة والفنادق من خلال برامجها التبادلية التي تُسهم في تدريب الطلاب وتزويدهم بالخبرة العملية اللازمة للنجاح في سوق العمل.



وأعربت الدكتور سهى عبدالوهاب عميدة كلية السياحة والفنادق عن فخر الكلية باستضافة هذه الفعالية، مؤكدةً ريادة الكلية في مجال تعليم السياحة والفنادق في مصر، حيث كانت البداية والمنبع الذي أرسى دعائم هذا التخصص الحيوي.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المميزة، بدءًا بعرض فيديوهات تُسلط الضوء على إنجازات الجامعة، وكلية السياحة والفنادق، وشركة ماستر ترافيل الراعي الرسمي للفعالية، ثم توالت الفقرات الفنية المتنوعة، حيث قدم كورال كلية التربية الموسيقية تحت إشراف عميد الكلية مجموعة من الأغاني، بينما قدم فريق كلية التربية الرياضية بنات تحت إشراف د. أمل عبدالله عميد الكلية فقرة استعراضية، واختتم الحفل بفقرة غنائية للمطربة كنزي تركي.

وحضر الاحتفالية نواب رئيس الجامعة، ومستشارو رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمناء الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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