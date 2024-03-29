زلزال بقوة 5.7 ريختر بالقرب من شمال مطروح

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد يوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 1200 كيلومتر شمال مطروح بقوة 5.7 ريختر.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تعرض محافظة الإسكندرية لزلزال قوي منذ قليل، قائلًا إنه بالفعل حدث زلزال، لكن في شمال جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط، وشعر به أهالي الإسكندرية.

وأكد رابح، في بيان أصدره المعهد اليوم الجمعة، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37،40 درجة شمالا وخط طول 21،50 درجة شرقا وعلى عمق 25 كم.

هزّ زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوبي اليونان، الجمعة، مُرسلًا موجات من الذعر بين سكانها، وامتدت هذه المشاعر إلى مصر.