الناقد عثمان الشاطي: «نعمة الأفوكاتو» نص محبوك بذكاء وإيقاع مشدود

أشاد الكاتب والناقد عثمان الشاطي، بصناع مسلسل «نعمة الأفوكاتو» المشارك في السباق الرمضاني الدرامي 2024، واستطاع خطف أنظار المشاهد المصري والعربي، والذي وصفه بالحصان الرابح لهذا الموسم.

وقال الشاطي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن نص مسلسل "نعمة الأفوكاتو" محبوك بذكاء وبإيقاع مشدود يتخلله موسيقى تصويرية ملائمة لكل حدث وصراع، وتباين في الشخصيات والكركترات ما بين الخير والشر والتطرّق إلى قضية حديثي النعمة بأسلوب واقعي ذكي، فقد رسم شخصية البطلة "نعمة" وقربها للشكل الشعبي وخفة دمها والأسلوب البسيط وسيارتها الخضراء البسيطة وملابسها وتفاصيل حضورها حتى في خلع أحذيتها أثناء القيادة جعلها قريبة ومحببة لدى الجمهور.

وتابع: مي عمر أتقنت الدور ببراعة وكسرت التوقعات بقوة الحضور والأداء الصادق في معايشة الشخصية وتستحق أن تكون إحدى أهم بطلات هذا الموسم، أما أحمد زاهر فهذا مكانه وملعبه وتذكرت وأنا أشاهد العمل أجواء مسلسل "البرنس" حيث التعاطف مع البطل المظلوم ورحلة الانتقام من أقرب الناس لديه.

وواصل: وأخيرا محمد سامي عبقري في صياغة الحدث، وذكي في شد المشاهد إنسانيا وعاطفياً تجاه القصة، ومميز في خلق صورة إخراجية متناغمة سمعيا مع الموسيقى، كما أنه يخرج لنا من أداء تمثيلي صادق ومتنوع.

وأكد الشاطي، أن مسلسل «نعمة الأفوكاتو» كان مثابة الحصان الرابح لهذا الموسم، ومما ساعده على التميز هو تقليص القصة والأحداث في 15 حلقة بإيقاع سريع أفضل من التمطيط الحاصل في بعض أعمال الـ 30 حلقة، فتحية لفريق العمل على هذه الجهود المميزة، عمل يستحق النجاح والإشادة.

«نعمة الأفوكاتو» من بطولة الفنانين: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، سليمان عيد، ياسر علي ماهر، عماد زيادة، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد دسوقي، رامي الطمباري، هدير عبدالناصر، والعمل من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.