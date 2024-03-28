أمام المساجد .. صحة دمياط تستقبل الوافدين بالمبادرات الرئاسية

واصلت مديرية الصحة في محافظة دمياط تقديم خدمات المبادرات الرئاسية امام المساجد و فى المصالح الحكومية خلال شهر رمضان طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة و الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العامة وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد و الدكتورة دينا ابوصير مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الصحة

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ان الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الإصابة بأورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم للعاملين بالمنشآت الحكومية والمصلين بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك .

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط لنشر الوعي المجتمعي بخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة وتيسير وصول خدماتها لمستحقيها من الفئات العمرية المستهدفة وذلك بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها ورفع نسب الشفاء وتحسين مستوى الحياة الصحية للأفراد والمجتمع.

وواصل وكيل وزارة الصحة في دمياط المتابعات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان حيث فاجأ الوحدة الصحية بشرمساح بادارة الزرقا بمرور صباحى مفاجىء وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان

واحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١٢ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل كما احال اشراف الادارة الصحية بالزرقا للتحقيق ،

وتابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات .

