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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة المنيا يشارك بحفل إفطار السفارة الأمريكية

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 شارك د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بحفل الافطار الذى اقامته السفارة الأمريكية بالقاهرة بأحد فنادق مدينة المنيا بحضور السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة بمصر اثناء زيارتها لمحافظة المنيا.  
حضر المأدبة عدد من  أعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ولفيف من رموز المجتمع بمحافظة المنيا وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. 
فى كلمتها اشادت السفيرة بالأجواء الرمضانية المبهجة بمحافظة المنيا والترابط وقيم الاسرة الظاهرة وانها استمتعت بزيارتها للمنيا وتطلعها للمزيد من التعاون مع كافة مؤسسات المحافظة.

اخبار جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا