5 علامات تكشف أن جسدك عطشان خلال رمضان

يعد شرب الكمية الكافية من الماء من أهم الأشياء التي من الضروري الحرص عليها طوال شهر رمضان الكريم.

ويتجاهل كثيرون تناول المياه بالقدر الكافي يوميا في شهر رمضان خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، دون معرفة مخاطر هذا الأمر على الصحة.

وبحسب موقع optimal health، فإن هناك 5 علامات تكشف أن جسمك بحاجة إلى شرب المياه، وهي:

1.تغير لون البول

إذا كان البول أصفر داكن، فإن هذا علامة على أن جسمك بحاجة إلى شرب المياه.

2.الإمساك

إمساك وصعوبة البراز أحد أهم العلامات التي تؤكد احتياج جسمك للمياه، حيث ستجد صعوبة في هضم الطعام.

3 الشعور بالكسل

الشعور بالكسل والخمول، علامة على احتياج جسمك للمياه، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار في الصيام.

4 الصداع

الصداع قد يكشف نقص المياه بجسمك، نتيجة قلة تدفق الأكسجين إلى الدماغ.



5تناول السكريات

الرغبة الدائمة في تناول السكريات علامة على احتياج جسمك للمياه أيضا.