برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع سيكون له دورا كبيرًا في تخفيف أعباء المواطنين

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع ستسهم في وصول التخفيضات على السلع إلى 30% بعد العيد، بما سيكون له دورا كبيرًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح وهبة، خلال مشاركته عبر القناة الأولي، أن اهتمام الحكومة بالإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ، وتوفير العملة الصعبة لهما دور كبير فى خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وطالب بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وأشار إلى أن مواجهة التضخم والتصدي لغلاء الأسعار هو بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيا.

