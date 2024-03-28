المخرج خالد يوسف: رمضان بتاع زمان رجع تاني بمسلسل " جودر"

أشاد المخرج الكبير خالد يوسف بمسلسل “ جودر “ بكلمات معبرة و بروعة العمل الدرامي الذي أعاد للأذهان ”رمضان بتاع زمان” بحسب تعبيره.

وأشاد بكل القائمين علي العمل الدرامي من اخراج وتأليف وممثلين وعلي راسهم بطل العمل الفنان ياسر جلال ، حيث نشر علي صفحته الرئيسية " فيس بوك جاء فيه: يااااااااه كده انا حسيت ان رمضان بتاع زمان رجع تأني بعرض مسلسل جودر الف ليلة وليلة..

تحية خالصة من القلب لصناعه على رأسهم المخرج إسلام خيري والمؤلف أنور عبد المغيث والفنان تامر مرتضي وفريق (اروما) الذي لولاهم ماشعرنا بكل تلك المتعة البصرية من الجرافيك المتقن والمتعوب عليه الذي اقول انه كان على مستوي الخيال الاعظم لكتاب ألف ليلة وليلة..

وحسنا فعل ياسر جلال أن تفرغ لهذا المشروع الكبير ووصل بأدائه لمستوي نادر من النضج والفهم وتتجلي موهبته الكبيرة في كل ايماءه او لمحة

هذا العمل يهاجمه قلة لا تدرك أثر هذا العمل...فمن غير هذه الاعمال لن نري مبدعا عظيما سواء في العلم او الفن او الادب.. فهذه الأعمال تستفز الخيال وتنميه في وجدان الاجيال الجديدة فيظهر منهم للنور امثال نجيب محفوظ ويوسف ادريس ويوسف شاهين وزويل ومحمد غنيم ومجدي يعقوب ومحمود سعيد ومحمود مختار..

من غير مثل هذه الاعمال لن تبقي قوة مصر الناعمة متدفقة من جيل لجيل. زمان كنا ندرك ذلك فقدمنا ألف ليلة وليلة كل عام وبرغم ضعف الامكانيات حينها الا انها كانت شديدة الاهمية..

نصيحة لكل الاباء والامهات احعلوهم يشاهدوا جودر وأرشدوهم على كتاب ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة

لو ارتدوهم عظاما في اي مجال من مجالات الحياة.. العلم والفن والادب يحتاجون الخيال حتى

السياسي او الاقتصادي يحتاج للخيال

والتحية واجبة للشركة المتحدة التي سبق ان هنأتها علي حسن وتنوع وثراء ما تقدمه ومعها بالطبع شركة ميديا هب (سعدي جوهر) الشريكة في انتاجه.