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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عمرو عرفة يكشف كواليس تهجير الفلسطينيين من مسلسل «مليحة»: بكوا من قلوبهم

المخرج عمرو عرفة
المخرج عمرو عرفة
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كشف المخرج عمرو عرفة عن مشهد كواليس تهجير الفلسطينيين في مسلسل "مليحة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وقال: "أول مرة يبقى معايا 1000 ممثل في مشهد واحد، حقيقي كلهم أبطال، أنا مسكت الميكروفون وقولت لهم اللي بيحب فلسطين ومش قادر يقدم حاجة علشان يخفف آلامهم أنه يساعدهم بحزنه في المشهد ده، واللي عاوز يعيط يسيب نفسه، وبالفعل الناس كلها كانت بتحب فلسطين".

يُعرض مسلسل "مليحة" في النصف الثاني من الموسم الرمضاني 2024، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ ميرفت أمين، سيرين خاس، أشرف زكي، دياب، أمير المصري، علي الطيب، حنان سليمان، مروة أنور، وتأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

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