استشهاد الصحفي محمد أبو سخيل برصاص الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي بغزة

الخميس 28/مارس/2024 - 05:12 م

استشهد الصحفي الفلسطينى محمد أبو سخيل من إذاعة "صوت القدس" فجر اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وطالبت "مراسلون بلا حدود" جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مصير الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان، التي تم اعتقالها في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وانقطعت أخبارها منذ 19 مارس الجاري.

وأكدت المنظمة، أن آخر ظهور للصحفية كان خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في المذكورة التاريخ.

وطالبت الجيش الإسرائيلي بتوضيح اختفاء الصحفية في أسرع وقت ممكن.

ويتابع الصحفية الفلسطينية بيان أبو سلطان أكثر من 189 ألف شخص على منصة إنستجرام التي نشرت آخر مشاركة لها عليها يوم 16 مارس.

