نساء غيرن التاريخ.. تعرف على صاحبة البئر

مواصلة لحديثنا عن صحابيات غيرن التاريخ نتحدث اليوم عن واحدة منهن محاولين التعرف عليها وعلي دورها التاريخى " وهى " آمنة بنت الأرقم المخزومية " فتعالى عزيزي القارئ نتعرف عليها.

تعتبر الصاحبية الجليلة " امنه بنت الارقم المخزومية " من أوائل المسلمات اللاتي هاجرن إلى المدينة وعرفن بحكمتها وراجحةعقلهن اذ تميزت بإيمانها الشديد الذى تجلى فى اجتماعها بالمؤمنين بمرحلة الدعوة السرية وذلك ببيت أبيها على الصفا.. كما تجلى إيمانها في كونها عاصرت فجر الدعوة اذ تابعت فصولها .

سر تسميتها ب"صاحبة البئر "

اول من هاجرت من النساء المسلمات وتعد من زمرة المهاجرات اللاتي وهبها الرسول بئرا بالمدينة اهداء لها "صلى " لأنها قد كانت أول مسلمه هاجرت مع الرسول "صلى " ايمانا برسالته وتركت ديارها واهلها وكل ما لها ايمانا بالرسول صلى وتصديق لدعوته فما كان من الرسول الا ان منى عليها بهدية البئر لها داعيا لها بالبركة وعلى ذلك عرفت البئر ببئر أمنة.

مكانتها بما تؤكده الحقائق

تأكيدا لهذه الواقعة روى حفيدها أبو سائب المخزومي عنها أن النبي "صلى " أهدها بئرا ببطن العتيق اذ عرف ببئر أمنه حيث بوركت فيها بدعوة رسول الله "صلى" كما جاء بكتاب "اسد الغابة بمعرفة الصحابة " ذلك ما عبر عنه المؤرخ ابن الاثير واكده.

وعن صفات البئر الذى اهدها لها رسول الله "صلى "

عرف بكونه بئر عتيق ونعنى بالعتيق "وداي خصب بالمدينة المنورة اذ يعد من اشهر الأودية التى شرف وجوده بدعوة رسول الله بالبركة .

ولبركه هذا البئر وتميزه فقد لقت شهرته بالمدينة المنورة وعرف بانه بئر"امنه المخزومية " رضى الله عنها وارضاها.