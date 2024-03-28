محافظ بني سويف: توفير 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سعي المحافظة الدائم لدعم كافة جهود الدولة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة عن الأسواق، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وإقامة شوادر ومعارض السلع، والتي تعمل على طرح كميات كافية من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور علاء سعيد مشرف الأسواق والمعارض ومدير الوحدة الاقتصادية والتعاون بديوان عام المحافظة، والذي تضمن مستجدات الموقف السلعي بمعارض "أهلًا رمضان" ونتائج أعمال مجموعة العمل الميدانية المُصغرة، التي تختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.

حيث أشار التقرير إلى أنه يتم تنفيذ 317 منفذ (ثابت ومتنقل) على مستوى قرى ومدن المحافظة تتنوع بين مبادرات ومعارض تتشارك في تنفيذها عدد من القطاعات والجهات الحكومية والمجتمعية، شملت 253 منفذ عبارة عن جمعيات ومجمعات استهلاكية وجمعيتي وسيارات متنقلة تحت إشراف قطاع التموين، و14 منفذ ضمن مبادرتي أمان وكلنا واحد، و20 منفذ ثابت ومتحرك تحت إشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 27 منفذ بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية، و3 منافذ بالمشاركات المجتمعية.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم قام مسؤولو التموين والوحدة الاقتصادية، بوضع آلية لمتابعة سير العمل بتلك المعارض والمنافذ، لضمان انتظام عملها بالشكل المطلوب، والتأكد من توافر السلع وطرحها بشكل عادل في التوزيع وآليات ونظم البيع ومواجهة أية سلبيات أو قصور حدثت في فترات سابقة، خاصة الممارسات المتعلقة بتكالب بعض المواطنين على شراء السلع بكميات أزيد من احتياجاتهم الفعلية أو تسهيل تسلل تلك السلع للأسواق والمحلات الخاصة.

كما يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، يتم تنفيذ تلك الحملات على مدار اليوم "صباحاً ومساءً" وامتدادها لأوسع نطاق، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعا في بعض أسعار السلع أو ندرة بعضها بسبب الظروف الاقتصادية والأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.