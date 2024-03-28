سنتكوم: دمرنا 4 طائرات حوثية بدون طيار فوق البحر الأحمر كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم /الخميس/ أنه تم تدمير 4 طائرات بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثيين من اليمن باتّجاه سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر الليلة الماضية.

وقالت (سنتكوم)، في بيان لها على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي اليوم، "إن قواتها تمكّنت من تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى أطلقها من اليمن الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران".

وأضافت أن هذه الطائرات المسيّرة "كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية"..مشيرة إلى أن هذه السفينة أسقطت هذه الطائرات "دفاعا عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".

وأفادت بأن الجيش الأمريكي أسقط هذه الطائرات بعدما تبيّن أنها "تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".. مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار جراء تدمير هذه الطائرات بدون طيار".

واختتمت (سنتكوم) البيان بالقول إن: "هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".