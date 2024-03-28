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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الحبس سنتين مع الشغل للمتهم بقتل مواطن بالبساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة قتل مواطن في البساتين.

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "محمود .أ" بقتل عمدا المجني عليه "محمد .ا" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ألقي من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص "حجر كبير" فأصابت المجني عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية

وشهد معاون مباحث قسم شرطة البساتين أن تحرياته السرية دلت على أنه وعلى أثر خلاف بين المتهم وأصحاب مخبز الحرمين لقيامهم بوضع معدات الخبازة في مدخل العقار ملكه وسكنه وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة على أثرها صعد المتهم أعلى العقار وأخذ في قذف الحجارة على تنده المحل قاصدًا إتلافها فسقط أحد تلك الأحجار على رأس المجني عليه والذي تصادف وجوده بالمخبز لشراء مخبوزات مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

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