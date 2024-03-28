صحة غزة: استشهاد 32552 فلسطينيا منذ العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ174 على القطاع.

وقالت الصحة خلال بيانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32552 شهيدًا و74980 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.