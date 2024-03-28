فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بيت لحم ويتمركز في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيت لحم وتمركزت في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة حوسان في بيت لحم، وقام الاحتلال بتنفيذ عمليات مداهمة لعدة منازل داخل البلدة، وقاموا بتفتيشها وتخريب محتوياتها.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عوريف جنوب نابلس، بعدة آليات عسكرية، وتجولت في عدة مناطق، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس، كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعتقله، واعتدى الاحتلال على الشاب في منطقة "باب الساهرة"، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.