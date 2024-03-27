أبرزها قضية اللاعب إسلام جابر وقاتل طفل معاق وابتزاز سيدة .. أهم محاكمات الجيزة اليوم

شهدت دوائر محاكم محافظة الجيزة المختلفة اليوم الأربعاء نظر جلسات العديد من القضايا، وجاءت أبرزها القضايا التالية:

معاقبة مدير مبيعات بالسجن 5 سنوات بسبب ابتزاز سيدة على الوتساب



قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مدير مبيعات، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتهديد ربة منزل، عبر تطبيق «الواتس اب» بنشر صور مخلة لها، في حال رفضها سداد مبلغ مالى له.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «17883 /2023» أن المتهم (أحمد . ي) 38 سنة، مدير مبيعات، هدد المجني عليها «أمانى . س» 55 سنة، ربة منزل، كتابةً عبر تطبيق الكتروني " الواتس اب" بإفشاء صورا خادشة للشرف خاصة بها ، حال رفضها سداد مبلغ مالى له.

وقالت المجنى عليها، إنه على إثر علاقة كانت تربطها بالمتهم، التقط خلالها فيديوهات وصور لها بملابس المنزل، وهددها كتابة مصحوبا بطلب إما مبلغ مالى أو نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبين أهلها.

«نفخه بكمبروسر هواء» مد أجل الحكم على عامل قتل شاب من ذوي الهمم بالحوامدية



قضت محكمة جنايات الحوامدية بمد أجل الحكم على عامل في مصنع، متهم بقتل المجنى عليه "زين . ع . م" ، 18 سنة، عمد مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته – مستغلا كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة – بأن اعتدى عليه من خلال استخدام "كمبروسر هواء" في نفخه والتي أودت بحياته في الحال لجلسة 28 أبريل.

بداية الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بالحوامدية، أن عاملا بمصنع اعتدى على الضحية ونفخه بواسطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف.

خلافات سابقة.. تأجيل محاكمة عاطل قتل عاملا فى الحوامدية



أجلت محكمة جنايات الحوامدية، محاكمة عاطل، متهم بقتل عامل مع سبق الإصرار بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات سابقة بينهما لجلسة 29 أبريل المقبل.

وجاء بأوراق القضية.. أن المتهم «كريم . ح» 23 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه «حسين . ح» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهما ، مستخدما سلاح أبيض مطواة، وسدد له طعنة استقرت بظهره وأودت بحياته في الحال.

قرار جديد من المحكمة في قضية إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر

أجلت محكمة استئناف 6 أكتوبر، نظر دعوى الاستئناف المقدم من سيدة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، على حكم رفض دعوى إثبات نسب طفل له، لجلسة 30 أبريل لإعادة الإعلان.

وفي وقت سابق كانت قد قضت محكمة الأسرة بالعمرانية، برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، والمرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح".

وكانت سيدة قد أقامت دعوى نسب منذ عدة أشهر في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها.



وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره ٣ أشهر، أقامت دعوى جديدة، وتم تأجيلها، وارفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.

وكانت أسماء ح. قد أقامت دعوى إثبات نسب سابقة ضد لاعب الكرة إسلام جابر، لإثبات نسب طفلها، وقضت المحكمة برفض الدعوى.

وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب إسلام جابر السابق في القضية رقم ١٨٦ ٣ لسنة ٢٠٢٢ أسرة العمرانية، الصادر في ٢٠٢٣/٣/٢٨، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في ٣١/٨/٢٠٢٢، للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.



وأوضحت أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٢، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.