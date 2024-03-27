المنتخبات خارج نطاق الخدمة.. الشباب والأولمبي والكبار .. 3 دورات دولية والمحصلة صفر

شاركت منتخبات مصر المختلفة لكرة القدم فى ثلاث دورات دولية مؤخراً فى الأجندة الدولية وكانت المحصلة النهائية صفر.

وشارك منتخب مصر الاول تحت قيادة المدير الفني حسام حسن فى بطولة كأس عاصمة مصر الودية، التي نظمتها مصر بمشاركة كرواتيا ونيوزيلندا وتونس وجاء منتخب كرواتيا في المركز الاول بعد فوزه على المنتخب المصري في النهائي مساء الثلاثاء الذي جاء فى المركز الثاني وجاء منتخب تونس فى المركز الثالث ونيوزيلندا في المركز الرابع .



منتخب كرواتيا فاز على الفراعنة بنتيجة (4-2)، في نهائي كأس عاصمة مصر الودية، التي أقيمت ضمن مشروع "سلسلة فيفا".

وشارك منتخب مصر الاولمبي فى طولة غرب آسيا تحت 23 سنة التي نظمتها المملكة العربية السعودية

وجاء منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني فى المركز الرابع بعد الهزيمة امام المنتخب السعودي فى مباراة الثالث والرابع بضربات الترجيح

وشارك منتخب الشباب في منافسات الدورة الودية الدولية التي استضافتها الجزائر تحت 20 عاماً.

وحصد منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض المدير الفني المركز الثالث بالدورة الودية بعدما جمع 4 نقاط من 3 مباريات .

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين مقابل هدف وتعادل مع تونس 1/1 وخسر أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف .