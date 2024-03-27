قتلى وجرحى في هجمات روسية مكثفة على نيكوبول وميكولايف وخاركيف

أعلن سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، اليوم /الأربعاء/، مقتل رجل في نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك نتيجة لقصف روسي للمنطقة.

وكتب ليساك - عبر قناته على تطبيق /تليجرام/ اليوم - "الروس قتلوا رجلا في نيكوبول، وأصبح رجل يبلغ من العمر 55 عاما ضحيتهم التالية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى تضرر منازل خاصة ومبنى خارجي وخط كهرباء جراء القصف الروسي. كما أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف، إصابة ستة أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي على المنطقة.

وأضاف كيم "بحسب المعلومات الحالية، توجد ستة إصابات، منهم شخص حالته خطيرة".

وفي السياق، أعلن عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية إيهور تيريخوف اليوم مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين في هجوم آخر.

وقال تيريخوف - في منشور على تطبيق "تلجرام" - إن الهجوم تسبب في إلحاق أضرار جسيمة في المباني المكونة من خمسة طوابق بالمنطقة بالإضافة إلى تضرر منشأة طبية، وذلك دون الإشارة إلى نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم.





