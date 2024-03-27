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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أدعية للصائمين وقت الإفطار في اليوم 17 من رمضان

رمضان
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شهر رمضان الكريم ينتظره المسلمون كل عام في أنحاء العالم لما له من فضل عظيم على كل من أقام الشهر من صلاة وصوم وقرآن وعبادة في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتضاعف فيه الحسنات فهو شهر "العتق والغفران" شهر "الصدقات والإحسان" لذلك يجب على كل مسلم استغلال شهر رمضان من اول يوم لاخر يوم في الطاعات والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة والدعاء و"للصائم دعوة لا ترد" لذلك يسعى الصائمون إلى الدعاء طوال ساعات الصيام وبالتحديد عند الافطار.

وتبرز "البوابة نيوز" بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها وقت الافطار في اليوم السابع عشر من الشهر الكريم كالتالي:

 

-اللهم اجعل لي نصيب من رحمتك وعفوك.

-اللهم عني وارحمني برحمتك يا أكرم المكرمين.

-اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه ايمانا واحتسابا.

-اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

-اللهم اجعلني في رمضان من المستغفرين التائبين.

-اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل.

-اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا.

-اللهم بارك لي في ديني وبارك لي في مالي وبارك لي في صحتي ولا تقبضني إلا وأنت راض عني.

-اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز للإسلام والمسلمين.

-اللهم إني أسألك من فجأة الحير واعوذ بك من فجأة الشر، اللهم صب لي الخير صبا صبا وارزقني حلالا طيبا.

-استغفر الله لي ولوالدي ولارحامي ولكل من قال لا اله إلا الله.

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