مجلس جامعة قناة السويس يُقرر تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة لمجلس الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً عمداء الكليات للمشاركة في حفل الإفطار الجماعي، الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر غداً الخميس الموافق 28 مارس.

جاء ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس بجلسته رقم (450)- اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس- بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

وقبل البدء في مناقشة جدول أعمال مجلس الجامعة - أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالدورة الرمضانية التي أقيمت أمس الأربعاء الموافق 26 مارس بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيراً إلى تميز مستوى الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، مؤكداً أن تعدد الأنشطة يدل على تنوع مواهب الطلاب والطالبات بالجامعة.

كما أحاط الدكتور ناصر مندور المجلس علماً بصدور القرار الوزاري لبدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، وإصدار اللائحة الداخلية ( مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.

وتابع "مندور" إحاطة المجلس علماً بالتقرير الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، بشأن متابعة أداء أنشطة ميكنة المكتبات بالجامعات المصرية، وذلك في إطار أنشطة وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تتضمن إحصائيات الإنجاز بالجامعة، وتوصيات رفع وتحسين معدلات الأداء، مع التركيز على تميز جامعة قناة السويس بمعدلات مرتفعة في معظم أنشطة ميكنة المكتبات، كما تم عرض المقترح المتكامل لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية.

ثم قام الدكتور ناصر مندور بمتابعة استعدادات كليات الزراعة، العلوم، طب الأسنان، الصيدلة لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكداً على تقديمه الدعم الفني والهندسي الكامل لجميع الكليات المُتقدمة للاعتماد.

بدء المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي، ثم باشر المجلس أعماله بمناقشة الموضوعات المُقدمة من القطاعات.

هذا ووافق المجلس على منح 30 درجة دكتوراه، و80 درجة ماجستير، مع الموافقة على اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات، وبما يتضمن مرونة خطة الجامعة الاستراتيجية في مواكبة التحولات العلمية.

كما أعلن "مندور" الموافقة على إصدار المجلة العلمية لكلية الألسن، واعتماد اللائحة الخاصة بالمجلة "السنيات"، وهى مجلة الدراسات اللغوية والأدبية والترجمة.

وخلال المجلس- تم عرض تقرير مُفصل حول سير العملية الامتحانية "الميدترم"، والتي بدأت 23 مارس الجاري ومن المنتظر أن تنتهي قبل عيد الفطر المبارك.

وعقب رئيس الجامعة أن امتحانات الميدتيرم منتصف العام الدراسي بالعام الجامعي الحالي 2023 - 2024 تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات، لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

كما وافق المجلس على خطة الدورات التدريبية بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للفصل الدراسي الثاني.

حيث وجه الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بمراعاة الاحتياجات التدريبية لفئات المجتمع، وطوائفه المختلفة، وتحديد موضوعاتها بما ينمي المهارات الأساسية والحياتية، ويرفع درجة الوعي والتثقيف الصحي بالأمراض الشائعة، وكيفية الوقاية والعلاج، وذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن المصري، ورعايته، وتقديم خدمات صحية متطورة له.

وأكد أن البرامج يشارك بها أساتذة الجامعة من كليات الطب، العلاج الطبيعي، والطب البيطري.

وتضمنت الخطة التدريبية برنامج " دور العلاج الطبيعي في علاج مشكلات أمراض العظام الناتجة عن الأوضاع الخاطئة في بيئة العمل" ويعقد يومي 17، 18 إبريل القادم، وبرنامج " الإسعافات الأولية (إنعاش القلب- الجروح- الكسور- الحروق- الصدمات الكهربية)..ويعقد يومي 21 ، 22 إبريل القادم، وبرنامج" الأمراض المشتركة بين الحيوانات المنزلية والإنسان والوقاية منها"...وذلك يومي

23، 24 إبريل، وبرنامج "أثر التدخين على الصحة وما له من دور في الاتجاه نحو الإدمان" يومي 29، 30 إبريل.