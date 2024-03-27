أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية 210 طائرات مسيرة أوكرانية و21 صاروخا من طراز "فامبير" و"هيمارس" خلال اليوم.

واشارت إلى أنه في اتجاه خيرسون، تم استهداف وحدات من مجموعة "دنيبر" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "121" في رابوتينو (مقاطعة زابوريجيا) وأوسوكوروفكا (مقاطعة خيرسون).

كما بلغت خسائر القوات الأوكرانية في خيرسون 40 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

في حين ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمواقع تجميع وتخزين المسيرات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" ثلاث هجمات مضادة من قبل لواء الدفاع الأرضي "128" التابع لنظام كييف في ستارومايورسكوي (جمهورية دونيتسك الشعبية).

بلغت خسائر القوات الأوكرانية في جنوب دونيتسك 60 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا".

في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة من القوات المسلحة الأوكرانية في شومي، ولينينسكوي، وتونينكو، وفوديانوي، وبيرفومايسكوي وبيرديتشي (جمهورية دونيتسك الشعبية).

بلغت خسائر القوات الأوكرانية في أفدييفكا 255 جنديا ومركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات.

