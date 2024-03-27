احذر.. حبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن زور بطاقة مسن

مع تزايد احتياج المسن للاهتمام والرعاية الصحية، يأتي قانون رعاية المسنين ليقدم كافة الاحتياجات والحقوق التي تخدم المسن، سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية أو قضائية.

وجاء قانون رعاية المسنين كي يكون نافذة تخصص للمسن حصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره، مع إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل في راحة وأمان.

لذلك عاقب القانون كل من يسعى لينحل حق المسن من خلال التزوير، حتى لا يتمتع من لم يستحق بكافة الخدمات والحقوق.

وعاقبت مادة 45 بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.