ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

احذر.. حبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمن زور بطاقة مسن

الحبس
الحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مع تزايد احتياج المسن للاهتمام والرعاية الصحية، يأتي قانون رعاية المسنين ليقدم كافة الاحتياجات والحقوق التي تخدم المسن، سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية أو قضائية.

وجاء قانون رعاية المسنين كي يكون نافذة تخصص للمسن حصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره، مع إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل في راحة وأمان.

لذلك عاقب القانون كل من يسعى لينحل حق المسن من خلال التزوير، حتى لا يتمتع من لم يستحق بكافة الخدمات والحقوق.

وعاقبت مادة 45 بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

قانون رعاية المسنين المسن زور