الزراعة تطرح اللحوم بـ270 جنيهًا في منافذها.. وتواصل ضخ سلع ومستلزمات رمضان والعيد بأسعار مخفضة

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، إن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها و270 جنيها لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس والمفروم البلدي 260 جنيها والكبدة البلدي 250.

وأضاف صالح، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ، مشيرا إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدي يعود الي إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدّت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وأشار صالح، إلى أنه تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو والشيكارة 5 كيلو بـ25 جنيها وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها، وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها، فيما تجاوزت التخفيضات الـ50%‎ على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية.

وأكد صالح، أن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا جاءت لتلبية رغبات المواطنين، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

ويشار إلى أن معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا " مقام حاليا في موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادي الصيد ومستمر حتى نهاية الشهر الكريم.