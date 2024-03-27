ارتفاع مصابي حريق 3 محطات صرف صحي بالقاهرة الكبرى لـ5 أشخاص

ارتفع مصابي حادث انفجار 3 محطات صرف صحي، في آن واحد بالخانكة والمرج والخصوص، اليوم الأربعاء، إلى 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م الخاص بشركات البترول في خطوط صرف القاهرة الكبرى عبر خطوط أنابيب، ولقد حدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة جرى السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج.

وتبين أن محطة الخصوص التي شهدت الواقعة تخدم محطات القلج والمرج وعندما حدث تسريب فى المحطة أثر على الباقي وجار الآن تشغيل 60% من المحطة.

وكانت تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغا بوقوع حريق بمحطات للصرف الصحي، بالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، جرى الدفع بـ 4 سيارات للإسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الخانكة والسلام، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق من قبل الأجهزة المعنية.

فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المحاورة وتكثف من جهودها لعملية التبريد.