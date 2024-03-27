الاتحاد الأوروبي ومولدوفا يمددان اتفاقية النقل البري حتى نهاية 2025

قرر الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، تمديد سريان اتفاقية النقل البري الحالية حتى 31 ديسمبر 2025؛ بما يهدف إلى مساعدة مولدوفا في الوصول للأسواق العالمية من خلال تسهيل العبور عبر دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مواصلة تطوير روابطها مع سوق الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء - أن هذه الاتفاقية مع مولدوفا - التي تم التوقيع عليها لأول مرة في 29 يونيو 2022؛ أدت إلى زيادة الصادرات بشكل كبير عن طريق البر من مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، لصالح كلا الاقتصادين.

وأشارت المفوضية، إلى أن الاتفاقية جاءت في أعقاب فقدان طرق النقل المهمة التي تمر عبر موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وأسواق التصدير إلى شرق أوكرانيا بسبب الأزمة مع روسيا، كما أنها تساعد على ترسيخ السوق المولدوفية بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي وتعزيز ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، من خلال تسهيل النقل البري بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا، وهي دولة عبور مهمة للصادرات والواردات الأوكرانية.

وأوضح البيان أن الصادرات عن طريق البر من مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 27% من حيث الحجم في الربع الثالث من عام 2022 وبنسبة 35% في الربع الثالث من عام 2023، على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما استفاد الاتحاد الأوروبي من الاتفاقية، حيث ارتفعت قيمة صادراته البرية إلى مولدوفا بنسبة 30% من الربع الثالث من عام 2021 إلى الربع الثالث من عام 2022 واستقرت حول نفس القيمة في الربع الثالث من عام 2023.