الاستعلام عن صحة 4 عمال أصيبوا في حريق مصنع بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ٤ عمال إثر حريق نشب داخل مصنع لإنتاج غرف التبريد بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة مسرح الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



احترق ١ واختنق ٣

وكشف الفحص المبدئي لمصابي الحريق إصابة 3 عمال باختناق والرابع بحروق نقلوا على إثرها إلى المستشفى.



كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 عمال جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.