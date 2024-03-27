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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 4 عمال أصيبوا في حريق مصنع بـ6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ٤ عمال إثر حريق نشب داخل مصنع لإنتاج غرف التبريد بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة مسرح الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.


احترق ١ واختنق ٣
وكشف الفحص المبدئي لمصابي الحريق إصابة 3 عمال باختناق والرابع بحروق نقلوا على إثرها إلى المستشفى.


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 عمال جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة ٤ عمال حريق مصنع المنطقة الصناعية ٦ اكتوبر