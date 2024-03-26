منى سليمان خلال مؤتمر الصحفيين: المرأة تتحمل الجانب الأكبر من الصراع في غزة أو السودان

قالت الإعلامية منى سلمان، خلال كلمتها المؤتمر الصحفي بنقابة الصحفيين تحت عنوان "غزة للسودان .. ونساء في مواجهة العدوان"، إن المرأة تتحمل الجانب الأكبر من الصراع في غزة أو السودان في مراعاة ومسؤولية أسرتها هي حمل كبير وفي النهاية هي آخر ما ينظر لها من الضحايا لتتجاوز تلك الأزمة.

وتابعت سلمان التي أدارت الندوة قائلة: «لدينا سيدات عانوا من ويلات نفسية وسقط أمامهم أعداد من الضحايا، لذلك نسمع اليوم حكايات من قلب تلك المعاناة».

وقد نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرًا تضامنيًا بعنوان "من غزة للسودان.. نساء في مواجهة العدوان"، القائم الآن بقاعة هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

يتضمن المؤتمر شهادات المحامية والناشطة الفلسطينية فاطمة عاشور، والإعلامية الفلسطينية تغريد العمور، والصحفية الفلسطينية صيبا إسماعيل.

ومن السودان شهادات الناشطة النسوية السودانية فهيمة هاشم، والمحامية السودانية شيماء تاج السر. وتتحدث من مصر فاطمة خفاجى ممثلة الشبكة العربية النسوية.