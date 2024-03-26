بيلينجهام يقود تشكيل منتخب إنجلترا أمام بلجيكا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بلجيكا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، نظيره البلجيكي على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في مباراة تنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني، تشكيل المنتخب الإنجليزي في مواجهة بلجيكا، بعدما شارك أساسيًا أمام البرازيل في اللقاء الودي الماضي.

ويقود هجوم منتخب الأسود الثلاثة، إيفان توني رفقة فيل فودين وجارود بوين، على أن يجلس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

وخسر منتخب إنجلترا من البرازيل بهدف للا شيء، سجله إندريك فيليبي من صناعة فينيسيوس جونيور.

يشارك منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، التي تقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل، في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات سلوفينيا، الدنمارك، وصربيا.

بينما يخوض منتخب بلجيكا، نهائيات يورو 2024 في المجموعة الخامسة، بجانب منتخبات، سلوفاكيا ورومانيا.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة بلجيكا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: إرزي كونسا – جون ستونز – لويس دانك – بن تشيلويل

خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – كوبي ماينو

وفي الهجوم: فيل فودين – إيفان توني – جارود بوين.