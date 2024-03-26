نضال الشافعي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد "جري الوحوش"

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الأفعال الأولية التي أحدثها مسلسل "جري الوحوش"، الذي يشارك في الماراثون الرمضاني الجاري، ويُعرض حصريًا على قناة المحور.

وأكد نضال في بيان صحفي، أن العمل يعود إلى رائعة الكاتب الكبير محمود أبو زيد، وأعاد كتابته بشكل مميز يلائم الواقع الحالي المبدع أحمد صبحي، لافتا إلى أن المخرج عبدالعزيز حشاد قدم شكلا مميزا في الأحداث، وأضاف تفاصيل جيدة القيمة للعمل.

وأشار إلى أن العمل مليء بالفنانين الشباب الذين حاولوا أن يقدموا تجربة فنية جيدة القيمة، لافتا إلى أن العملية الإنتاجية في مصر من مصلحتها أن تجد أشكالا وألوانا من الأعمال المختلفة التي تثبت يومًا بعد الآخر أنها ولادة للكثير من المواهب على كافة المستويات.

وقال نضال: "المسلسل يقدم قصة رائعة تحترم عقول المشاهدين، بكفاءات تمثيلية مميزة، تحاول أن تثبت نفسها على الساحة، وأعتقد أن المشاهد الذي يتابع العمل أو سيتابعه مستقبلا سيعلم كلامي جيدا، وسيرى حجم المجهود الذي يقدمه الجميع" .

يعرض مسلسل جري الوحوش خلال شهر رمضان الجاري على فضائية المحور في تمام الساعه السابعة والنصف، بالإضافة إلى عرضه على قناة روتانا دراما .

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي، ومحمود حجازي، وإدوارد ومحمد عز، وفادية عبد الغني، وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

مسلسل مأخوذ عن فيلم "جري الوحوش"، والذي سبق وأن قدمه كل من الفنان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

من جانب آخر يقدم نضال الشافعي خلال الموسم الرمضاني شخصية الإمام الغزالي ضمن أحداث مسلسل الحشاشين.