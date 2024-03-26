ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

لويد أوستن
لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية".

جاء ذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

من جانبه، أكد روبرت آي وود، ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء أن واشنطن تواصل تقديم النصح للحكومة الإسرائيلية لتجنب هجوم بري واسع النطاق في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كما أشار خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى أن العملية العسكرية في رفح ليست السبيل لتحقيق الهدف من الحرب، إذ تودي بحياة مزيد من المدنيين وتعرقل المساعدات الإنسانية.

 

 

لويد أوستن البنتاجون وزير الدفاع