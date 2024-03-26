مندوب فرنسا في مجلس الأمن: نرفض الأعمال الإسرائيلية الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية

أكد نيكولاس دي ريفيرا، مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي، أن بلاده تدين الأعمال الإسرائيلية الاستيطانية وضم أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس.

كما أضاف مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي، أنه يجب ضمان إرسال المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية للقطاع.

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة حول القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يعقب الجلسة المفتوحة جلسة مشاورات مغلقة.

وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إحاطة لأعضاء المجلس حول الوضع في فلسطين المحتلة بما في ذلك الاستيطان.

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2728، الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، مما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا، وحصل على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.