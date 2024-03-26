مصرية تلمع بجامعات أمريكا وتطور منهجا مميزا لتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة

في كل جامعات العالم والمجالات الطبية والعلمية يوجد قادات مصرية فيها تبدع وسط العلماء والخبراء بخبرتها وعلمها وابتكارها الذي وصلوا اليه بمجهود فردي وشخصي دون مساعدة أحد، مصر أخرجت للعالم كوادر ناجحة وهامة لها تأثير عالمي في شتى المجالات بالرغم ان اغلب تلك المواهب لا يتم أبرازها للعالم والمصريين الا انها تحصل على التقدير من الجامعات والمؤسسات العالمية ويتم الإشادة بها في المحافل الدولية ومن ضمن المواهب المصرية الناجحة الدكتور هناء وهبة المدير الاكاديمي المساعد لكافة البرامج التعليمية التابعة لبرنامج INTO بجامعة Hofstra في نيويورك.

استطاعت الأستاذة المصرية تطوير منهجا مميزا لتعلم اللغة الإنجليزية بنجاح باهر في جامعة هوفسترا بالولايات المتحدة الامريكية بصفتها المدير الأكاديمي لبرامج تعلم اللغة الإنجليزية بالجامعة، وجاء إنجازها بعد ٢٠ عام من التعلم والدراسة الاكاديمية المتميزة، "هناء" من مواليد محافظة القاهرة واستقرت بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ٢٥ عام حيث أكملت دراستها وركزت جهودها المهنية في مجال التعليم وجمعت بين حب التعليم وحب الابتكار فقامت بتطوير منهج لمساعدة الطلبة وصممت ٢٢ منهج لكورسات تغطي المستويات المختلفة من الاجادة للمبتدئين والمستوى المتوسط والمستويات المتقدمة.

تقول: أن الهدف من مبادرتها تحسين كل من يرغب في تعلم اللغة الإنجليزية بأبسط طريقة وتحسين قدرات الأشخاص على التعلم والدراسة، باستخدام تقنيات تعليم اسهل وابسط وتيسير الحصول على كم هائل من الفرص والمعلومات ولم يقتصر التعليم واستخدام المبادرة على الشباب فقط بل اعمار مختلفة من ١٧ عام لـ ٤٥ عام والجميع يستفاد من تلك المناهج التي عملت على تطويرها ويسعى للحصول على التعلم بطرق ابسط.