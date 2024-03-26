مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة داخل محل جزارة بحلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية عندما لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى مشاجرة داخل محل جزارة بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب داخل محل جزارة ،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص به جرح غائر بالجبهة كما تبين وجود مصاب بجرح باليد .

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه اقترض أموال من المتهم ولم يردها كاملة بل احضر جزء منها ، ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بينهما أسفرت عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر وتم ضبط المتهم ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .