"فريق جمعية علشانك يا بلدي" بالجامعة الألمانية يوزع وجبات على الصائمين في شهر رمضان

يواصل طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة جهودهم التطوعية بتكثيف أنشطتهم الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث قام أعضاء" فريق جمعية علشانك يا بلدي"، بتجهيز وتوزيع الوجبات الساخنة للفئات الأولى بالرعاية في مناطق منشية فيصل و المنيل و العمرانية.

وشهدت أولى جولاتهم توزيع ما يقرب من 1500 وجبة، ومن المقرر استمرار تلك الجولات خلال هذا الشهر ثلاث مرات، حيث يصبح المستهدف النهائي لتلك الجولات توزيع ما يقرب من 6 آلاف وجبة.

وفى سياق متواصل، اتفق فريق عمل جمعية علشانك يا بلدي المكون من طلاب مختلف كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة مع فرق عمل جمعية علشانك يا بلدى بجامعة عين شمس بالتعاون معاً بتجهيز عدد من الشنط الرمضانية تحوي مواد غذائية جافة لتوزيعها على الأسر المحتاجة في مناطق عزبة خيرالله وقرية مسجد موسي بأطفيح و مساكن الزلزال بالمقطم وعزبة ابو قرن سابقاً بمصر القديمة.

كما أوضح فريق عمل الجمعية أن هم من يقومون بشراء المكونات، وتعبئتها ومن ثم توزيعها بأنفسهم وبمساعدة عدد من المتطوعين الداعمين لنشاط الجمعية، هذا بجانب تنظيم عدد من حفلات إفطار لدور المسنين والأطفال اليتامى و ذوي الاحتياجات الخاصة لرسم البسمة على وجوه الجميع وإشعارهم بالأجواء العائلية الرمضانية المليئة بالمحبة والوئام.

وتأتى نتائج هذا التواصل اللامحدود لتلك الجولات التطوعية الهادفة لترسيخ أواصر التكافل الاجتماعى داعمة لجهود فريق العمل محفزة لهم للمزيد من العطاء التطوعى وبلسم يزيل أرهاق الأيام السالفة التي سبقت عملية الشراء والتجهيز، مما يزيدهم يقيناً بأن رسالتهم لخدمة المجتمع والتنمية ليست تفضلا ، ولكنها واجب يدعو الجميع للمساهمة فيه لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم.

واستعداداً لعيد الفطر، سيقوم أعضاء جمعية علشانك يابلدى بتنظيم معرض كسوة السنوي للعيد حيث يتم عرض الملابس المتبرع بها في معرض بقرية مسجد موسي بأطفيح ويقوم كل شخص بأختيار الملابس التي تناسبه لإدخال الفرحة على قلوب الأسر المحتاجة في هذه المناسبة السعيدة، و المساهمة في تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها تلك الأسر وتساعدهم على الاحتفال بالعيد.

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