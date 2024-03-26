وسام أبو علي يغيب عن رحلة الأهلي لـ"تنزانيا" بدوري أبطال أفريقيا

تأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني بسبب استمرار تنفيذ اللاعب لبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وعدم جاهزيته لرحلة تنزانيا.

ويغيب عن الأهلي أمام سيمبا كلا من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وإمام عاشور بسبب الإصابة بينما هناك شكوك حول مشاركة الثنائي محمد الضاوي كريستو ووسام أبوعلى في مباراة سيمبا في ظل عدم اكتمال شفائهم من الإصابة.

كما يغيب عن الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم قيدهم في قائمة الفريق الأفريقية.

ويبدأ الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التجمع بمطار القاهرة في الثالثة من صباح غدٍ الأربعاء استعدادا لرحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بدار السلام بتنزانيا.