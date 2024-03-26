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الثلاثاء 26 مارس 2024
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فضائيات

بالفيديو.. "القومي للتغذية" توضح الطرق السليمة لتناول وجبة الإفطار في رمضان

النظام الصحي
النظام الصحي
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كشفت الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، عن طرق التغذية الصحية في شهر رمضان، لافتة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى نصفين، الأول يحتوي على النشويات والبروتينات، والآخر يضم الخضراوات والفاكهة.

وقالت "هارون" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن اتباع هذا النظام الغذائي ضروري للغاية، وبالتالي تكون أنواع الطعام والمغذيات التي نحصل عليها منه موزعة توزيعا صحيحًا، فلا تخلو أي وجبة من الخضراوات بصفة أساسية.

وتابعت: أن الجزء الأول من هذه الوجبة يُقسم إلى ربع للنشويات والربع الآخر للبروتينات، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطئًا بعض الشيء وتُمتص في الجسم بطريقة تدريجية، وبالتالي لا ترفع سكر الدم بصورة مفاجئة، مثل الحبوب الكاملة كالفريك والبليلة والشوفان.

التغذية الصحية المعهد القومي للتغذية شهر رمضان سكر الدم النظام الغذائي