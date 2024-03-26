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الثلاثاء 26 مارس 2024
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وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة سلاسل الإمداد والتخزين الطبي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الإثنين، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة سلاسل الإمداد والحركة المخزنية بالوزارة، في إطار جهود الوزارة نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع آليات العمل لتحويل الخدمات التخزينية للمستلزمات والأجهزة الطبية إلى نظام رقمي قائم على البيانات، من خلال ميكنة كافة إجراءات التوريد والحفظ والتوزيع عن طريق منظومة إلكترونية دون تدخل بشري، لتقديم خدمات بصورة أسرع ولضمان التدفق المستمر.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش المخزون الخاص ببعض الشركات التي لم تكن مكودة على منظومة هيئة الشراء الموحد، ووجه الوزير في هذا الصدد بتكوين فريق عمل من الصيادلة لتكويد جميع الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية على المنظومة وسرعة الانتهاء من هذه المهمة خلال الشهر الجاري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تابع مؤشرات قياس أداء المستخدمين للمنظومة الإلكترونية بمختلف المخازن الرئيسية والفرعية، ومدى تفاعل والتزام العاملين بها بتحقيق المستهدفات من التكويد.

واستكمل "عبدالغفار" أن الوزير ناقش التوزيع المركزي وغير المركزي لمختلف أصناف الأدوية المستلزمات الطبية، مضيفًا أن الوزير وجه بدراسة إعادة النظر في المواعيد الزمنية للتوريد من الشركات إلى المخازن وكذلك الصرف والتوزيع على المخازن الفرعية، فضلاً عن وضع دراسة كاملة لسلسلة سيارات التوزيع وتحركها على الطرق فيما يخص المخازن بشكل عام.

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