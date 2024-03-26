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الثلاثاء 26 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نقل 10 مصابين في حادث بالشرقية إلى مستشفى فاقوس المركزي

ارشيفية
ارشيفية
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استقبل مستشفى فاقوس المركزي صباح اليوم 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق الصالحية - فاقوس بناحية مفارق أبو كراسيع بمنطقة أبو شلبي.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول كلا من: "حمادة محمد" 35 عاما و"محمد أحمد" 43 عاما و"محمد عبدالحميد" 35 عاما و"إبراهيم محمد" 43 عاما و"محمد السيد" 31 عاما و"محمد السيد" 54 عاما، و"محمد عماد" 19 عاما و"حسنى عبدالله" 40 عاما و"أحمد عبدالحكم" 26 عاما و"حسن محمد" 60 عاما عمال بأحد المصانع مقيمين بمركز فاقوس مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل بطريق الصالحية - فاقوس بناحية مفارق أبو كراسيع بمنطقة أبو شلبى بمركز فاقوس وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

10 اشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الحركة المرورية بمحافظة الشرقية سيارة ميكروباص