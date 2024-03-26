بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد؛ بسبب تأثرها بمرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس، موضحة: "ستصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 30 و31 درجة مئوية، مما يتجاوز معدلاتها الطبيعية بحوالي 7 درجات".

وتابعت، أن نسبة الرطوبة ستكون منخفضة وأن الكتل الهوائية ستكون صحراوية، وبالتالي فإن هذا الارتفاع في درجات الحرارة لن يكون ملحوظًا بشكل كبير.